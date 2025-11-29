Precio de Baby Poo hoy

El precio actual de Baby Poo (BABYPOO) hoy es --, con una variación del 4.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYPOO a USD es -- por BABYPOO.

Baby Poo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,401.04, con un suministro circulante de 888.89B BABYPOO. Durante las últimas 24 horas, BABYPOO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYPOO experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de -10.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Poo (BABYPOO)

Cap de mercado $ 19.40K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.40K Suministro de Circulación 888.89B Suministro total 888,888,888,888.0

La capitalización de mercado actual de Baby Poo es de $ 19.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYPOO es de 888.89B, con un suministro total de 888888888888.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.40K.