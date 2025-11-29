Precio de Baby Manyu hoy

El precio actual de Baby Manyu (BABYMANYU) hoy es --, con una variación del 1.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYMANYU a USD es -- por BABYMANYU.

Baby Manyu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,067, con un suministro circulante de 388,810.04T BABYMANYU. Durante las últimas 24 horas, BABYMANYU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYMANYU experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de +4.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Manyu (BABYMANYU)

Cap de mercado $ 35.07K$ 35.07K $ 35.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.79K$ 35.79K $ 35.79K Suministro de Circulación 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Suministro total 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

La capitalización de mercado actual de Baby Manyu es de $ 35.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYMANYU es de 388,810.04T, con un suministro total de 3.968364248194643e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.79K.