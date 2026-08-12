Precio de Baby Frog Coin hoy

El precio actual de Baby Frog Coin (BABYFROG) hoy es $ 0, con una variación del 3.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYFROG a USD es $ 0 por BABYFROG.

Baby Frog Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,546.36, con un suministro circulante de 278.87T BABYFROG. Durante las últimas 24 horas, BABYFROG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYFROG experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de -0.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Frog Coin (BABYFROG)

Cap de mercado $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K Suministro de Circulación 278.87T 278.87T 278.87T Suministro total 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4

La capitalización de mercado actual de Baby Frog Coin es de $ 19.55K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYFROG es de 278.87T, con un suministro total de 278870767229395.4. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.55K.