Precio de Baby Ethereum hoy

El precio actual de Baby Ethereum (BABYETH) hoy es $ 0.00004579, con una variación del 3.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYETH a USD es $ 0.00004579 por BABYETH.

Baby Ethereum actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,941, con un suministro circulante de 500.00M BABYETH. Durante las últimas 24 horas, BABYETH cotiza entre $ 0.0000458 (bajo) y $ 0.00004759 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00133475, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00004331.

En el corto plazo, BABYETH experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de +0.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Ethereum (BABYETH)

Cap de mercado $ 22.94K$ 22.94K $ 22.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.94K$ 22.94K $ 22.94K Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Baby Ethereum es de $ 22.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYETH es de 500.00M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.94K.