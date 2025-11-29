Precio de Baby Dust hoy

El precio actual de Baby Dust (BABYDUST) hoy es $ 0.00002069, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYDUST a USD es $ 0.00002069 por BABYDUST.

Baby Dust actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,690, con un suministro circulante de 1.00B BABYDUST. Durante las últimas 24 horas, BABYDUST cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00009999, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000197.

En el corto plazo, BABYDUST experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Dust (BABYDUST)

Cap de mercado $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Baby Dust es de $ 20.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYDUST es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.69K.