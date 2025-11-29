Precio de Baby DOWGE hoy

El precio actual de Baby DOWGE (BABY DOWGE) hoy es --, con una variación del 2.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABY DOWGE a USD es -- por BABY DOWGE.

Baby DOWGE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 172,774, con un suministro circulante de 999.97M BABY DOWGE. Durante las últimas 24 horas, BABY DOWGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00323566, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABY DOWGE experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +8.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Cap de mercado $ 172.77K$ 172.77K $ 172.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.77K$ 172.77K $ 172.77K Suministro de Circulación 999.97M 999.97M 999.97M Suministro total 999,967,756.616537 999,967,756.616537 999,967,756.616537

La capitalización de mercado actual de Baby DOWGE es de $ 172.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABY DOWGE es de 999.97M, con un suministro total de 999967756.616537. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.77K.