Precio de Baby Cash Cat hoy

El precio actual de Baby Cash Cat (BABYCASHCAT) hoy es $ 0, con una variación del 19.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYCASHCAT a USD es $ 0 por BABYCASHCAT.

Baby Cash Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 126,174, con un suministro circulante de 1.00B BABYCASHCAT. Durante las últimas 24 horas, BABYCASHCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYCASHCAT experimentó un cambio de +1.02% en la última hora y de +82.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.31K.

Información del mercado de Baby Cash Cat (BABYCASHCAT)

Cap de mercado $ 126.17K$ 126.17K $ 126.17K Volumen (24H) $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Cap. de mercado totalmente diluida $ 126.17K$ 126.17K $ 126.17K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Baby Cash Cat es de $ 126.17K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.31K. El suministro circulante de BABYCASHCAT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 126.17K.