Precio de Baby Bottle hoy

El precio actual de Baby Bottle (BOTT) hoy es $ 0.00516247, con una variación del 7.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOTT a USD es $ 0.00516247 por BOTT.

Baby Bottle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,162,471, con un suministro circulante de 1.00B BOTT. Durante las últimas 24 horas, BOTT cotiza entre $ 0.00515238 (bajo) y $ 0.00565192 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0179168, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00515238.

En el corto plazo, BOTT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -20.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Bottle (BOTT)

Cap de mercado $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Baby Bottle es de $ 5.16M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOTT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.16M.