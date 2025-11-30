Precio de Baby Boss hoy

El precio actual de Baby Boss (BABYBOSS) hoy es --, con una variación del 2.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYBOSS a USD es -- por BABYBOSS.

Baby Boss actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,484.77, con un suministro circulante de 420,000.00T BABYBOSS. Durante las últimas 24 horas, BABYBOSS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYBOSS experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +21.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baby Boss (BABYBOSS)

Cap de mercado $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K Suministro de Circulación 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Suministro total 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

