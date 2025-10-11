Información del precio (USD) de Baby BNB (BABYBNB)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00107416 $ 0.00107416 $ 0.00107416 24H Mín $ 0.00180327 $ 0.00180327 $ 0.00180327 24H Máx 24H Mín $ 0.00107416$ 0.00107416 $ 0.00107416 24H Máx $ 0.00180327$ 0.00180327 $ 0.00180327 Máximo Histórico $ 0.143331$ 0.143331 $ 0.143331 Precio más bajo $ 0.00050576$ 0.00050576 $ 0.00050576 Cambio de Precio (1H) +2.60% Cambio de Precio (1D) -35.77% Cambio de Precio (7D) -24.74% Cambio de Precio (7D) -24.74%

El precio en tiempo real de Baby BNB (BABYBNB) es de $0.00113214. Durante las últimas 24 horas, BABYBNB se ha operado entre un mínimo de $ 0.00107416 y un máximo de $ 0.00180327, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BABYBNB es de $ 0.143331, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00050576.

En términos de rendimiento a corto plazo, BABYBNB ha cambiado en un +2.60% en la última hora, -35.77% en 24 horas y -24.74% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Baby BNB (BABYBNB)

Cap de mercado $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Baby BNB es de $ 1.13M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BABYBNB es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.13M.