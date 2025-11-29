Precio de AutoAir AI hoy

El precio actual de AutoAir AI (AAI) hoy es $ 0.00137708, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AAI a USD es $ 0.00137708 por AAI.

AutoAir AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,792, con un suministro circulante de 33.25M AAI. Durante las últimas 24 horas, AAI cotiza entre $ 0.00137022 (bajo) y $ 0.00137722 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.333577, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00017005.

En el corto plazo, AAI experimentó un cambio de +0.50% en la última hora y de +9.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AutoAir AI (AAI)

Cap de mercado $ 45.79K$ 45.79K $ 45.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 137.72K$ 137.72K $ 137.72K Suministro de Circulación 33.25M 33.25M 33.25M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AutoAir AI es de $ 45.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AAI es de 33.25M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 137.72K.