Precio de Aura Finance hoy

El precio actual de Aura Finance (AURA) hoy es $ 0.01739266, con una variación del 25.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AURA a USD es $ 0.01739266 por AURA.

Aura Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,273,697, con un suministro circulante de 49.65M AURA. Durante las últimas 24 horas, AURA cotiza entre $ 0.01379731 (bajo) y $ 0.01739376 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0073379.

En el corto plazo, AURA experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de +1.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.16K.

Información del mercado de Aura Finance (AURA)

Cap de mercado $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volumen (24H) $ 1.16K$ 1.16K $ 1.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Suministro de Circulación 49.65M 49.65M 49.65M Suministro total 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383

La capitalización de mercado actual de Aura Finance es de $ 1.27M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.16K. El suministro circulante de AURA es de 49.65M, con un suministro total de 86413430.8627383. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.50M.