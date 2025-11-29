Precio de Aubrai by Bio hoy

El precio actual de Aubrai by Bio (AUBRAI) hoy es $ 4.71, con una variación del 2.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AUBRAI a USD es $ 4.71 por AUBRAI.

Aubrai by Bio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,499,292, con un suministro circulante de 1.38M AUBRAI. Durante las últimas 24 horas, AUBRAI cotiza entre $ 4.71 (bajo) y $ 5.05 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 27.72, mientras que el mínimo histórico fue $ 4.71.

En el corto plazo, AUBRAI experimentó un cambio de -1.42% en la última hora y de -8.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aubrai by Bio (AUBRAI)

Cap de mercado $ 6.50M$ 6.50M $ 6.50M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.43M$ 9.43M $ 9.43M Suministro de Circulación 1.38M 1.38M 1.38M Suministro total 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Aubrai by Bio es de $ 6.50M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AUBRAI es de 1.38M, con un suministro total de 2000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.43M.