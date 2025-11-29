Precio de Aston Martin Cognizant Fan Token hoy

El precio actual de Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) hoy es $ 0.108376, con una variación del 1.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AM a USD es $ 0.108376 por AM.

Aston Martin Cognizant Fan Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 300,327, con un suministro circulante de 2.77M AM. Durante las últimas 24 horas, AM cotiza entre $ 0.106263 (bajo) y $ 0.111698 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 12.06, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AM experimentó un cambio de -0.31% en la última hora y de +2.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Cap de mercado $ 300.33K$ 300.33K $ 300.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Suministro de Circulación 2.77M 2.77M 2.77M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Aston Martin Cognizant Fan Token es de $ 300.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AM es de 2.77M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.08M.