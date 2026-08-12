Precio de ArthSwap Wrapped ASTR hoy

El precio actual de ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) hoy es $ 0.00470511, con una variación del 2.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WASTR a USD es $ 0.00470511 por WASTR.

ArthSwap Wrapped ASTR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 118,515, con un suministro circulante de 25.19M WASTR. Durante las últimas 24 horas, WASTR cotiza entre $ 0.00466627 (bajo) y $ 0.00484623 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 233.95, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00466627.

En el corto plazo, WASTR experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -1.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 722.72.

Información del mercado de ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR)

Cap de mercado $ 118.52K$ 118.52K $ 118.52K Volumen (24H) $ 722.72$ 722.72 $ 722.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 118.52K$ 118.52K $ 118.52K Suministro de Circulación 25.19M 25.19M 25.19M Suministro total 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322

La capitalización de mercado actual de ArthSwap Wrapped ASTR es de $ 118.52K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 722.72. El suministro circulante de WASTR es de 25.19M, con un suministro total de 25185837.16471322. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.52K.