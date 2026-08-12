Precio de ARTDRA Coin hoy

El precio actual de ARTDRA Coin (ARTDRA) hoy es $ 0.02046178, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARTDRA a USD es $ 0.02046178 por ARTDRA.

ARTDRA Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,518,580, con un suministro circulante de 220.83M ARTDRA. Durante las últimas 24 horas, ARTDRA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.108672, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02036006.

En el corto plazo, ARTDRA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 61.39.

Información del mercado de ARTDRA Coin (ARTDRA)

Cap de mercado $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Volumen (24H) $ 61.39$ 61.39 $ 61.39 Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Suministro de Circulación 220.83M 220.83M 220.83M Suministro total 256,000,000.0 256,000,000.0 256,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ARTDRA Coin es de $ 4.52M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 61.39. El suministro circulante de ARTDRA es de 220.83M, con un suministro total de 256000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.24M.