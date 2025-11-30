Precio de Aptos Futures hoy

El precio actual de Aptos Futures (APF) hoy es $ 0.00001404, con una variación del 2.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APF a USD es $ 0.00001404 por APF.

Aptos Futures actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,957.93, con un suministro circulante de 851.89M APF. Durante las últimas 24 horas, APF cotiza entre $ 0.00001403 (bajo) y $ 0.00001439 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00078764, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001298.

En el corto plazo, APF experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +7.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aptos Futures (APF)

Cap de mercado $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K Suministro de Circulación 851.89M 851.89M 851.89M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

