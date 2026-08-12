Precio de AppLovin xStock hoy

El precio actual de AppLovin xStock (APPX) hoy es $ 319.16, con una variación del 6.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APPX a USD es $ 319.16 por APPX.

AppLovin xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 224,159, con un suministro circulante de 702.33 APPX. Durante las últimas 24 horas, APPX cotiza entre $ 319.06 (bajo) y $ 340.7 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 744.68, mientras que el mínimo histórico fue $ 319.06.

En el corto plazo, APPX experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de -23.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 760.03.

Información del mercado de AppLovin xStock (APPX)

Cap de mercado $ 224.16K$ 224.16K $ 224.16K Volumen (24H) $ 760.03$ 760.03 $ 760.03 Cap. de mercado totalmente diluida $ 62.91M$ 62.91M $ 62.91M Suministro de Circulación 702.33 702.33 702.33 Suministro total 197,122.7793214158 197,122.7793214158 197,122.7793214158

La capitalización de mercado actual de AppLovin xStock es de $ 224.16K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 760.03. El suministro circulante de APPX es de 702.33, con un suministro total de 197122.7793214158. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 62.91M.