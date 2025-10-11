Información del precio (USD) de Apillon (NCTR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Precio más bajo $ 0.00289909$ 0.00289909 $ 0.00289909 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -13.40% Cambio de Precio (7D) -13.40%

El precio en tiempo real de Apillon (NCTR) es de $0.00378588. Durante las últimas 24 horas, NCTR se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NCTR es de $ 0.04553041, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00289909.

En términos de rendimiento a corto plazo, NCTR ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -13.40% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Apillon (NCTR)

Cap de mercado $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 567.88K$ 567.88K $ 567.88K Suministro de Circulación 41.33M 41.33M 41.33M Suministro total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Apillon es de $ 156.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NCTR es de 41.33M, con un suministro total de 150000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 567.88K.