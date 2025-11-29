Precio de Anzen Staked USDz hoy

El precio actual de Anzen Staked USDz (SUSDZ) hoy es $ 1.2, con una variación del 0.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUSDZ a USD es $ 1.2 por SUSDZ.

Anzen Staked USDz actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,654,479, con un suministro circulante de 2.20M SUSDZ. Durante las últimas 24 horas, SUSDZ cotiza entre $ 1.2 (bajo) y $ 1.21 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.4, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.898102.

En el corto plazo, SUSDZ experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +0.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Cap de mercado $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Suministro de Circulación 2.20M 2.20M 2.20M Suministro total 2,202,166.313058936 2,202,166.313058936 2,202,166.313058936

La capitalización de mercado actual de Anzen Staked USDz es de $ 2.65M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUSDZ es de 2.20M, con un suministro total de 2202166.313058936. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.65M.