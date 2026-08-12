Precio de Ansemius Bulleus hoy

El precio actual de Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) hoy es $ 0, con una variación del 52.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANSEMIUS a USD es $ 0 por ANSEMIUS.

Ansemius Bulleus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,648.23, con un suministro circulante de 999.80M ANSEMIUS. Durante las últimas 24 horas, ANSEMIUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00189629, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANSEMIUS experimentó un cambio de -2.06% en la última hora y de +53.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

Cap de mercado $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K Suministro de Circulación 999.80M 999.80M 999.80M Suministro total 999,803,940.169236 999,803,940.169236 999,803,940.169236

La capitalización de mercado actual de Ansemius Bulleus es de $ 17.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ANSEMIUS es de 999.80M, con un suministro total de 999803940.169236. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.65K.