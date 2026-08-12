Precio de AnitaMaxWynn hoy

El precio actual de AnitaMaxWynn (WYNN) hoy es $ 0, con una variación del 1.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WYNN a USD es $ 0 por WYNN.

AnitaMaxWynn actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 361,658, con un suministro circulante de 999.67M WYNN. Durante las últimas 24 horas, WYNN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WYNN experimentó un cambio de +0.79% en la última hora y de +268.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.89K.

Información del mercado de AnitaMaxWynn (WYNN)

Cap de mercado $ 361.66K$ 361.66K $ 361.66K Volumen (24H) $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 361.66K$ 361.66K $ 361.66K Suministro de Circulación 999.67M 999.67M 999.67M Suministro total 999,665,528.9586 999,665,528.9586 999,665,528.9586

La capitalización de mercado actual de AnitaMaxWynn es de $ 361.66K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.89K. El suministro circulante de WYNN es de 999.67M, con un suministro total de 999665528.9586. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 361.66K.