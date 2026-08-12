Precio de Anita Max Wynn hoy

El precio actual de Anita Max Wynn (WYNN) hoy es $ 0, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WYNN a USD es $ 0 por WYNN.

Anita Max Wynn actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 75,338, con un suministro circulante de 1000.00M WYNN. Durante las últimas 24 horas, WYNN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.084088, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WYNN experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +6.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Anita Max Wynn (WYNN)

Cap de mercado $ 75.34K$ 75.34K $ 75.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 75.34K$ 75.34K $ 75.34K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

La capitalización de mercado actual de Anita Max Wynn es de $ 75.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WYNN es de 1000.00M, con un suministro total de 999999999.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 75.34K.