Precio de Anita AI hoy

El precio actual de Anita AI (ANITA) hoy es $ 0, con una variación del 14.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANITA a USD es $ 0 por ANITA.

Anita AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 101,268, con un suministro circulante de 1.00B ANITA. Durante las últimas 24 horas, ANITA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01030041, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANITA experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de -18.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.13K.

Información del mercado de Anita AI (ANITA)

Cap de mercado $ 101.27K$ 101.27K $ 101.27K Volumen (24H) $ 1.13K$ 1.13K $ 1.13K Cap. de mercado totalmente diluida $ 101.27K$ 101.27K $ 101.27K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Anita AI es de $ 101.27K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.13K. El suministro circulante de ANITA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 101.27K.