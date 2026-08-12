Precio de Angland FISH hoy

El precio actual de Angland FISH (FISH) hoy es $ 0.00228556, con una variación del 0.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FISH a USD es $ 0.00228556 por FISH.

Angland FISH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,282, con un suministro circulante de 15.00M FISH. Durante las últimas 24 horas, FISH cotiza entre $ 0.00223818 (bajo) y $ 0.00230895 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01235112, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00191304.

En el corto plazo, FISH experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de -5.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 256.28.

Información del mercado de Angland FISH (FISH)

Cap de mercado $ 34.28K$ 34.28K $ 34.28K Volumen (24H) $ 256.28$ 256.28 $ 256.28 Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.71K$ 45.71K $ 45.71K Suministro de Circulación 15.00M 15.00M 15.00M Suministro total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Angland FISH es de $ 34.28K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 256.28. El suministro circulante de FISH es de 15.00M, con un suministro total de 20000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.71K.