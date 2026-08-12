Precio de Amped Finance hoy

El precio actual de Amped Finance (AMPED) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AMPED a USD es $ 0 por AMPED.

Amped Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,341.4, con un suministro circulante de 26.86M AMPED. Durante las últimas 24 horas, AMPED cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04234274, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AMPED experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 42.45.

Información del mercado de Amped Finance (AMPED)

Cap de mercado $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Volumen (24H) $ 42.45$ 42.45 $ 42.45 Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K Suministro de Circulación 26.86M 26.86M 26.86M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Amped Finance es de $ 11.34K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 42.45. El suministro circulante de AMPED es de 26.86M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.22K.