Precio de American Shiba hoy

El precio actual de American Shiba (USHIBA) hoy es $ 0, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USHIBA a USD es $ 0 por USHIBA.

American Shiba actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 138,486, con un suministro circulante de 100,000.00T USHIBA. Durante las últimas 24 horas, USHIBA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, USHIBA experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +1.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de American Shiba (USHIBA)

Cap de mercado $ 138.49K$ 138.49K $ 138.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 138.49K$ 138.49K $ 138.49K Suministro de Circulación 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Suministro total 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

La capitalización de mercado actual de American Shiba es de $ 138.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USHIBA es de 100,000.00T, con un suministro total de 1.0e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 138.49K.