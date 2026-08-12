Precio de American Oil Reserve hoy

El precio actual de American Oil Reserve (AOR) hoy es $ 0, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AOR a USD es $ 0 por AOR.

American Oil Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,850, con un suministro circulante de 999.98M AOR. Durante las últimas 24 horas, AOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00835647, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AOR experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +1.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de American Oil Reserve (AOR)

Cap de mercado $ 48.85K$ 48.85K $ 48.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.85K$ 48.85K $ 48.85K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,984,582.152855 999,984,582.152855 999,984,582.152855

La capitalización de mercado actual de American Oil Reserve es de $ 48.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AOR es de 999.98M, con un suministro total de 999984582.152855. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48.85K.