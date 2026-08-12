Precio de American AI Fund hoy

El precio actual de American AI Fund (AAIF) hoy es $ 0, con una variación del 26.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AAIF a USD es $ 0 por AAIF.

American AI Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,540.95, con un suministro circulante de 999.96M AAIF. Durante las últimas 24 horas, AAIF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02111344, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AAIF experimentó un cambio de -11.12% en la última hora y de -36.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de American AI Fund (AAIF)

Cap de mercado $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,961,145.768069 999,961,145.768069 999,961,145.768069

La capitalización de mercado actual de American AI Fund es de $ 17.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AAIF es de 999.96M, con un suministro total de 999961145.768069. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.54K.