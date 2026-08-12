Precio de American Account Trust Fund hoy

El precio actual de American Account Trust Fund (AATF) hoy es $ 0, con una variación del 2.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AATF a USD es $ 0 por AATF.

American Account Trust Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,285.91, con un suministro circulante de 1000.00M AATF. Durante las últimas 24 horas, AATF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00333064, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AATF experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -24.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de American Account Trust Fund (AATF)

Cap de mercado $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,511.685134 999,999,511.685134 999,999,511.685134

La capitalización de mercado actual de American Account Trust Fund es de $ 10.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AATF es de 1000.00M, con un suministro total de 999999511.685134. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.29K.