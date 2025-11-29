Precio de America Party hoy

El precio actual de America Party (AP) hoy es --, con una variación del 2.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AP a USD es -- por AP.

America Party actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 548,343, con un suministro circulante de 1.00B AP. Durante las últimas 24 horas, AP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04097033, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AP experimentó un cambio de +3.46% en la última hora y de +8.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de America Party (AP)

Cap de mercado $ 548.34K$ 548.34K $ 548.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 548.34K$ 548.34K $ 548.34K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de America Party es de $ 548.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 548.34K.