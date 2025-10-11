Información del precio (USD) de Amber xStock (AMBRX)

Rango de precios en 24 horas: $ 3.48 $ 3.48 $ 3.48 24H Mín $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 24H Máx 24H Mín $ 3.48$ 3.48 $ 3.48 24H Máx $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 Máximo Histórico $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 Precio más bajo $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -0.55% Cambio de Precio (7D) -0.21% Cambio de Precio (7D) -0.21%

El precio en tiempo real de Amber xStock (AMBRX) es de $3.49. Durante las últimas 24 horas, AMBRX se ha operado entre un mínimo de $ 3.48 y un máximo de $ 3.51, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AMBRX es de $ 10.38, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 2.86.

En términos de rendimiento a corto plazo, AMBRX ha cambiado en un -- en la última hora, -0.55% en 24 horas y -0.21% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Amber xStock (AMBRX)

Cap de mercado $ 255.21K$ 255.21K $ 255.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 683.38K$ 683.38K $ 683.38K Suministro de Circulación 73.20K 73.20K 73.20K Suministro total 195,997.43668627 195,997.43668627 195,997.43668627

La capitalización de mercado actual de Amber xStock es de $ 255.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AMBRX es de 73.20K, con un suministro total de 195997.43668627. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 683.38K.