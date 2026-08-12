Precio de Altura Vault Tokens hoy

El precio actual de Altura Vault Tokens (AVLT) hoy es $ 0.310884, con una variación del 25.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AVLT a USD es $ 0.310884 por AVLT.

Altura Vault Tokens actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,214,193, con un suministro circulante de 29.64M AVLT. Durante las últimas 24 horas, AVLT cotiza entre $ 0.310838 (bajo) y $ 0.444331 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.098, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.08379.

En el corto plazo, AVLT experimentó un cambio de -10.76% en la última hora y de +25.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.05K.

Información del mercado de Altura Vault Tokens (AVLT)

Cap de mercado $ 9.21M$ 9.21M $ 9.21M Volumen (24H) $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.21M$ 9.21M $ 9.21M Suministro de Circulación 29.64M 29.64M 29.64M Suministro total 29,636,854.531093 29,636,854.531093 29,636,854.531093

La capitalización de mercado actual de Altura Vault Tokens es de $ 9.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.05K. El suministro circulante de AVLT es de 29.64M, con un suministro total de 29636854.531093. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.21M.