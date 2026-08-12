Precio de Aloka the Peace Dog hoy

El precio actual de Aloka the Peace Dog (ALOKA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALOKA a USD es $ 0 por ALOKA.

Aloka the Peace Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,446.55, con un suministro circulante de 999.07M ALOKA. Durante las últimas 24 horas, ALOKA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00207445, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALOKA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aloka the Peace Dog (ALOKA)

Cap de mercado $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Suministro de Circulación 999.07M 999.07M 999.07M Suministro total 999,074,410.589657 999,074,410.589657 999,074,410.589657

La capitalización de mercado actual de Aloka the Peace Dog es de $ 9.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ALOKA es de 999.07M, con un suministro total de 999074410.589657. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.45K.