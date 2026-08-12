Precio de Aliens are real hoy

El precio actual de Aliens are real (ALIENS) hoy es $ 0, con una variación del 7.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALIENS a USD es $ 0 por ALIENS.

Aliens are real actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 222,796, con un suministro circulante de 995.35M ALIENS. Durante las últimas 24 horas, ALIENS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALIENS experimentó un cambio de -9.80% en la última hora y de -15.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 38.17K.

Información del mercado de Aliens are real (ALIENS)

Cap de mercado $ 222.80K$ 222.80K $ 222.80K Volumen (24H) $ 38.17K$ 38.17K $ 38.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 222.80K$ 222.80K $ 222.80K Suministro de Circulación 995.35M 995.35M 995.35M Suministro total 995,346,401.308823 995,346,401.308823 995,346,401.308823

La capitalización de mercado actual de Aliens are real es de $ 222.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 38.17K. El suministro circulante de ALIENS es de 995.35M, con un suministro total de 995346401.308823. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 222.80K.