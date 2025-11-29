Precio de AlgonFX hoy

El precio actual de AlgonFX (ALG) hoy es --, con una variación del 6.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALG a USD es -- por ALG.

AlgonFX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 265,533, con un suministro circulante de 999.94M ALG. Durante las últimas 24 horas, ALG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00107509, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALG experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -15.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AlgonFX (ALG)

Cap de mercado $ 265.53K$ 265.53K $ 265.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 265.53K$ 265.53K $ 265.53K Suministro de Circulación 999.94M 999.94M 999.94M Suministro total 999,944,215.1438965 999,944,215.1438965 999,944,215.1438965

La capitalización de mercado actual de AlgonFX es de $ 265.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ALG es de 999.94M, con un suministro total de 999944215.1438965. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 265.53K.