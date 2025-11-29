Precio de alexanderelorenzo hoy

El precio actual de alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) hoy es $ 0.00034999, con una variación del 5.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALEXANDERELORENZO a USD es $ 0.00034999 por ALEXANDERELORENZO.

alexanderelorenzo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 186,210, con un suministro circulante de 532.05M ALEXANDERELORENZO. Durante las últimas 24 horas, ALEXANDERELORENZO cotiza entre $ 0.00034999 (bajo) y $ 0.00038309 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00507459, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0002711.

En el corto plazo, ALEXANDERELORENZO experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de +2.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Cap de mercado $ 186.21K$ 186.21K $ 186.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 349.99K$ 349.99K $ 349.99K Suministro de Circulación 532.05M 532.05M 532.05M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de alexanderelorenzo es de $ 186.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ALEXANDERELORENZO es de 532.05M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 349.99K.