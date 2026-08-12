Precio de Aktionariat Switzerlend AG Shares hoy

El precio actual de Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) hoy es $ 81.93, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LENDS a USD es $ 81.93 por LENDS.

Aktionariat Switzerlend AG Shares actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,234,874, con un suministro circulante de 27.28K LENDS. Durante las últimas 24 horas, LENDS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 86.92, mientras que el mínimo histórico fue $ 81.88.

En el corto plazo, LENDS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 81.93.

Información del mercado de Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS)

Cap de mercado $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Volumen (24H) $ 81.93$ 81.93 $ 81.93 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Suministro de Circulación 27.28K 27.28K 27.28K Suministro total 27,277.0 27,277.0 27,277.0

La capitalización de mercado actual de Aktionariat Switzerlend AG Shares es de $ 2.23M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 81.93. El suministro circulante de LENDS es de 27.28K, con un suministro total de 27277.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.23M.