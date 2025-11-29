Precio de AiTradeusMaximus hoy

El precio actual de AiTradeusMaximus (AIM) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIM a USD es -- por AIM.

AiTradeusMaximus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,714, con un suministro circulante de 700.00M AIM. Durante las últimas 24 horas, AIM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIM experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AiTradeusMaximus (AIM)

Cap de mercado $ 26.71K$ 26.71K $ 26.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.16K$ 38.16K $ 38.16K Suministro de Circulación 700.00M 700.00M 700.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

