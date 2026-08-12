Precio de Aiden Guo hoy

El precio actual de Aiden Guo (AIDEN) hoy es $ 0, con una variación del 3.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIDEN a USD es $ 0 por AIDEN.

Aiden Guo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,857.82, con un suministro circulante de 990.81M AIDEN. Durante las últimas 24 horas, AIDEN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00204884, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIDEN experimentó un cambio de +0.60% en la última hora y de +3.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aiden Guo (AIDEN)

Cap de mercado $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K Suministro de Circulación 990.81M 990.81M 990.81M Suministro total 990,808,740.650203 990,808,740.650203 990,808,740.650203

La capitalización de mercado actual de Aiden Guo es de $ 10.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIDEN es de 990.81M, con un suministro total de 990808740.650203. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.86K.