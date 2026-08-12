Precio de ai16zeliza hoy

El precio actual de ai16zeliza (ELIZA) hoy es $ 0, con una variación del 0.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELIZA a USD es $ 0 por ELIZA.

ai16zeliza actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 84,464, con un suministro circulante de 961.06M ELIZA. Durante las últimas 24 horas, ELIZA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04357783, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ELIZA experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de +2.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ai16zeliza (ELIZA)

Cap de mercado $ 84.46K$ 84.46K $ 84.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 84.46K$ 84.46K $ 84.46K Suministro de Circulación 961.06M 961.06M 961.06M Suministro total 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

La capitalización de mercado actual de ai16zeliza es de $ 84.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ELIZA es de 961.06M, con un suministro total de 961063259.63. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 84.46K.