Precio de AI Powered Finance hoy

El precio actual de AI Powered Finance (AIPF) hoy es $ 0.717795, con una variación del 1.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIPF a USD es $ 0.717795 por AIPF.

AI Powered Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 40,964,157, con un suministro circulante de 57.04M AIPF. Durante las últimas 24 horas, AIPF cotiza entre $ 0.69632 (bajo) y $ 0.728705 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.23, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.610717.

En el corto plazo, AIPF experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de -1.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 446.98K.

Información del mercado de AI Powered Finance (AIPF)

Cap de mercado $ 40.96M$ 40.96M $ 40.96M Volumen (24H) $ 446.98K$ 446.98K $ 446.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.98M$ 40.98M $ 40.98M Suministro de Circulación 57.04M 57.04M 57.04M Suministro total 57,059,093.04665568 57,059,093.04665568 57,059,093.04665568

La capitalización de mercado actual de AI Powered Finance es de $ 40.96M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 446.98K. El suministro circulante de AIPF es de 57.04M, con un suministro total de 57059093.04665568. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.98M.