Precio de AI Fruits hoy

El precio actual de AI Fruits (AIFRUITS) hoy es $ 0, con una variación del 4.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIFRUITS a USD es $ 0 por AIFRUITS.

AI Fruits actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,735, con un suministro circulante de 998.17M AIFRUITS. Durante las últimas 24 horas, AIFRUITS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIFRUITS experimentó un cambio de -2.72% en la última hora y de -1.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AI Fruits (AIFRUITS)

Cap de mercado $ 20.74K$ 20.74K $ 20.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.74K$ 20.74K $ 20.74K Suministro de Circulación 998.17M 998.17M 998.17M Suministro total 998,170,278.47268 998,170,278.47268 998,170,278.47268

La capitalización de mercado actual de AI Fruits es de $ 20.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIFRUITS es de 998.17M, con un suministro total de 998170278.47268. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.74K.