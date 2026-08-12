Precio de AGENDA 47 hoy

El precio actual de AGENDA 47 (A47) hoy es $ 0.00171418, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de A47 a USD es $ 0.00171418 por A47.

AGENDA 47 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,714,310, con un suministro circulante de 999.96M A47. Durante las últimas 24 horas, A47 cotiza entre $ 0.00170973 (bajo) y $ 0.00172821 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04096493, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0011097.

En el corto plazo, A47 experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de +0.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.51K.

Información del mercado de AGENDA 47 (A47)

Cap de mercado $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volumen (24H) $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,963,534.407333 999,963,534.407333 999,963,534.407333

La capitalización de mercado actual de AGENDA 47 es de $ 1.71M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.51K. El suministro circulante de A47 es de 999.96M, con un suministro total de 999963534.407333. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.71M.