Precio de AFK Heroes Idle RPG hoy

El precio actual de AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO) hoy es $ 0, con una variación del 0.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AFKHERO a USD es $ 0 por AFKHERO.

AFK Heroes Idle RPG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,460, con un suministro circulante de 944.82M AFKHERO. Durante las últimas 24 horas, AFKHERO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AFKHERO experimentó un cambio de -1.90% en la última hora y de -15.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AFK Heroes Idle RPG (AFKHERO)

Cap de mercado $ 41.46K$ 41.46K $ 41.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.46K$ 41.46K $ 41.46K Suministro de Circulación 944.82M 944.82M 944.82M Suministro total 944,815,485.567967 944,815,485.567967 944,815,485.567967

La capitalización de mercado actual de AFK Heroes Idle RPG es de $ 41.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AFKHERO es de 944.82M, con un suministro total de 944815485.567967. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.46K.