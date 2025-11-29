Precio de AEGON by Virtuals hoy

El precio actual de AEGON by Virtuals (AEGON) hoy es $ 0.00034543, con una variación del 5.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AEGON a USD es $ 0.00034543 por AEGON.

AEGON by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 352,582, con un suministro circulante de 1.00B AEGON. Durante las últimas 24 horas, AEGON cotiza entre $ 0.00034675 (bajo) y $ 0.0003674 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00196774, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00008319.

En el corto plazo, AEGON experimentó un cambio de -1.96% en la última hora y de +109.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AEGON by Virtuals (AEGON)

Cap de mercado $ 352.58K$ 352.58K $ 352.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 352.58K$ 352.58K $ 352.58K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AEGON by Virtuals es de $ 352.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AEGON es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 352.58K.