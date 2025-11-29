Precio de Accenture xStock hoy

El precio actual de Accenture xStock (ACNX) hoy es $ 250.12, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACNX a USD es $ 250.12 por ACNX.

Accenture xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 167,465, con un suministro circulante de 669.48 ACNX. Durante las últimas 24 horas, ACNX cotiza entre $ 246.15 (bajo) y $ 251.18 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 269.57, mientras que el mínimo histórico fue $ 229.44.

En el corto plazo, ACNX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +2.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Accenture xStock (ACNX)

La capitalización de mercado actual de Accenture xStock es de $ 167.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ACNX es de 669.48, con un suministro total de 32269.9214135223. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.07M.