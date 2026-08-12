Precio de abrdn Physical Platinum Shares xStock hoy

El precio actual de abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) hoy es $ 15.79, con una variación del 0.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PPLTX a USD es $ 15.79 por PPLTX.

abrdn Physical Platinum Shares xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 188,011, con un suministro circulante de 11.90K PPLTX. Durante las últimas 24 horas, PPLTX cotiza entre $ 15.76 (bajo) y $ 16.19 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2,000.03, mientras que el mínimo histórico fue $ 14.14.

En el corto plazo, PPLTX experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 438.96.

Información del mercado de abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX)

Cap de mercado $ 188.01K$ 188.01K $ 188.01K Volumen (24H) $ 438.96$ 438.96 $ 438.96 Cap. de mercado totalmente diluida $ 77.55M$ 77.55M $ 77.55M Suministro de Circulación 11.90K 11.90K 11.90K Suministro total 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596 4,910,090.865251596

La capitalización de mercado actual de abrdn Physical Platinum Shares xStock es de $ 188.01K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 438.96. El suministro circulante de PPLTX es de 11.90K, con un suministro total de 4910090.865251596. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 77.55M.