Precio de abrdn Physical Palladium Shares xStock hoy

El precio actual de abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX) hoy es $ 25.84, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PALLX a USD es $ 25.84 por PALLX.

abrdn Physical Palladium Shares xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 121,857, con un suministro circulante de 7.35K PALLX. Durante las últimas 24 horas, PALLX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 163.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 25.83.

En el corto plazo, PALLX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 17.62.

Información del mercado de abrdn Physical Palladium Shares xStock (PALLX)

Cap de mercado $ 121.86K$ 121.86K $ 121.86K Volumen (24H) $ 17.62$ 17.62 $ 17.62 Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.55M$ 49.55M $ 49.55M Suministro de Circulación 7.35K 7.35K 7.35K Suministro total 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273 3,241,363.067771273

La capitalización de mercado actual de abrdn Physical Palladium Shares xStock es de $ 121.86K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 17.62. El suministro circulante de PALLX es de 7.35K, con un suministro total de 3241363.067771273. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.55M.