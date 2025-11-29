Precio de AbbVie xStock hoy

El precio actual de AbbVie xStock (ABBVX) hoy es $ 227.15, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABBVX a USD es $ 227.15 por ABBVX.

AbbVie xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 327,910, con un suministro circulante de 1.44K ABBVX. Durante las últimas 24 horas, ABBVX cotiza entre $ 225.63 (bajo) y $ 228.19 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 244.67, mientras que el mínimo histórico fue $ 185.92.

En el corto plazo, ABBVX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -1.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AbbVie xStock (ABBVX)

Cap de mercado $ 327.91K$ 327.91K $ 327.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Suministro de Circulación 1.44K 1.44K 1.44K Suministro total 33,559.0546898692 33,559.0546898692 33,559.0546898692

La capitalización de mercado actual de AbbVie xStock es de $ 327.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ABBVX es de 1.44K, con un suministro total de 33559.0546898692. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.65M.